Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı Adıyaman’ın Sincik ilçesinde otomobilin çarptığı yayaya ağır yaralandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde otomobilin çarptığı yayaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yasin G. idaresindeki 44 BK 464 plakalı otomobil, Sincik-Kahta karayolu Çavçük köyü yakınlarında yolunkarşı tarafına geçmeye çalışan Bayram Genç’e (21) çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Bayram Genç, vatandaşlar tarafından otomobille Sincik İlçe Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bayram Genç’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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