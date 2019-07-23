Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.23 Temmuz 2019 Salı 18:04
Antalya’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Caddesi’nden Manavgat Köprüsü istikametineseyir halindeki T.Y., yönetimindeki 07 LJC 61 plakalı otomobil, yaya geçidindeki yayalara çarptı. Yaralılar Hüseyin E.ve Ayşe A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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