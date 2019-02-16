Otomobil ve otobüs durağına çarpan ticari taksi alev aldı Ankara’da, sabah saatlerinde otomobil ve otobüs durağına çarpan bir ticari taksi alev aldı.

Ankara’da, sabah saatlerinde otomobil ve otobüs durağına çarpan bir ticari taksi alev aldı.

Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda bir otomobile çarpan A.A. idaresindeki 06 T 4302 plakalı ticari araç, daha sonra otobüs durağına çarparak alev aldı. Yanan ticari taksi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Taksi şoförünün alkollü olduğu ve emniyet güçlerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edildi.

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