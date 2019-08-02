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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 47,5 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 47,5 daralarak 213 bin 71 oldu - Söz konusu dönemde satışlar otomobilde yüzde 46, hafif ticari araçta yüzde 53,2 azaldı

02 Ağustos 2019 Cuma 12:45
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 7 ayda yüzde 47,5 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,53 daralarak 213 bin 71 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları,Ocak-Temmuz 2019'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,53 azalarak 213 bin 71 düzeyinde gerçekleşti.

Toplam pazarda geçen yılın 7 ayında 406 bin 82 satış yapılmıştı.

Bu yılın 7 ayında 2018'in aynı dönemine göre otomobil satışları yüzde 45,96 azalarak 171 bin 776, hafif ticari araç satışları ise yüzde 53,17 gerileyerek 41 bin 295 olarak gerçekleşti.

Toplam pazarda temmuz ayında ise 17 bin 927 araç satıldı. Bu rakam geçen yılın temmuz ayında 52 bin 734 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 66 küçüldüğünü ortaya koydu.

Satışlar, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre de otomobilde yüzde 63,36 azalarak 15 bin 398'e, hafif ticari araçta yüzde 76,39 gerileyerek 2 bin 529'a düştü.


- Otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67'ye ulaştı


Otomobil satışları, temmuz sonunda 1600cc altında yüzde 47,3, 1600-2000cc aralığında yüzde 48,3 ve 2000cc üstünde yüzde 34,5 azaldı. Bu dönemde 96 elektrikli ve 5 bin 495 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın temmuz ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya, yüzde 36,64 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 62 bin 932 adetle sahip oldu. Aynı dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 56,10'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,04'e yükseldi.

Temmuz ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 86,97'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu.

Segmentlere göre en yüksek satışa, yüzde 63 pay ve 108 bin 255 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,8 pay ve 87 bin 326 adetle yine sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre en yüksek satışa yüzde 71,37 pay ve 29 bin 472 adetle van ulaşırken, bunu yüzde 12,82 pay ve 5 bin 296 adetle kamyonet, yüzde 7,94 pay ve 3 bin 277 adetle pick-up, yüzde 7,87 pay ve 3 bin 250 adetle minibüs takip etti.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
ALFA ROMEO1960196
ASTON MARTIN909
AUDI4.34604.346
BENTLEY404
BMW4.07704.077
CITROEN2.1651.5213.686
DACIA7.0051.0838.088
DS74074
FERRARI13013
FIAT25.7407.47933.219
FORD5.96314.78220.745
HONDA9.35109.351
HYUNDAI11.07264011.712
INFINITI000
ISUZU0450450
IVECO0596596
JAGUAR1010101
JEEP9670967
KARSAN0284284
KIA1.9596632.622
LAMBORGHINI707
LAND ROVER4450445
LEXUS21021
MASERATI20020
MAZDA1760176
MERCEDES-BENZ5.0522.3657.417
MINI6260626
MITSUBISHI2389081.146
NISSAN6.3664906.856
OPEL6.6273226.949
PEUGEOT9.6062.73812.344
PORSCHE1770177
RENAULT29.9212.13732.058
SEAT2.22302.223
SKODA5.48605.486
SMART21021
SSANGYONG71113184
SUBARU3700370
SUZUKI1.07101.071
TOYOTA12.00751812.525
VOLKSWAGEN16.1514.20620.357
VOLVO2.05202.052
TOPLAM171.77641.295213.071

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:45
  1. ODD
  2. otomobil ve hafif ticari araç pazarı

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