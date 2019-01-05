Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018'de yüzde 35 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,06 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35,06 gerileyerek 620 bin 937 oldu. Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı.

2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32,71 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç satışları, yüzde 42,33 gerileyerek 134 bin 616 olarak gerçekleşti.





- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı aralıkta yüzde 43 geriledi





Geçen yılın aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 42,96'lık gerilemeyle 77 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu pazar, 2017'nin aralık ayında 136 bin 240 adetlik satış gerçekleştirmişti.

Geçen yılın aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 azalışla 60 bin 843, hafif ticari araç pazarı yüzde 53,86 gerilemeyle 16 bin 863 oldu.





- 2018 yılında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,09’a geriledi





Geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 32,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 34,6 azalış izlendi. 2018 yılında 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,84 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193 bin 733 adetle sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,09’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,15’e yükseldi.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay ve 275 bin 576 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 246 bin 414 adetle yine Sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,44 pay ve 92 bin 125 adet ile van ulaşırken, bunu yüzde 12,34 pay ve 16 bin 608 ile kamyonet, yüzde 10,79 pay ve 14 bin 521 ile pick-up ve yüzde 8,44 pay ve 11 bin 362 adetle minibüs takip etti.





- Tablo





Geçen yıl markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM ALFA ROMEO 203 0 203 ASTON MARTIN 16 0 16 AUDI 13.295 0 13.295 BENTLEY 10 0 10 BMW 12.728 0 12.728 CITROEN 7.669 4.633 12.302 DACIA 26.193 3.725 29.918 DS 236 0 236 FERRARI 18 0 18 FIAT 41.668 28.390 70.058 FORD 23.748 41.680 65.428 HONDA 28.661 0 28.661 HYUNDAI 32.009 1.493 33.502 INFINITI 18 0 18 ISUZU 0 2.238 2.238 IVECO 0 1.598 1.598 JAGUAR 220 0 220 JEEP 2.430 0 2.430 KARSAN 0 960 960 KIA 7.694 1.947 9.641 LAMBORGHINI 3 0 3 LAND ROVER 1.248 0 1.248 LEXUS 56 0 56 MASERATI 55 0 55 MAZDA 1.005 0 1.005 MERCEDES-BENZ 14.445 7.993 22.438 MINI 1.373 0 1.373 MITSUBISHI 514 3.645 4.159 NISSAN 24.605 1.741 26.346 OPEL 20.960 0 20.960 PEUGEOT 24.905 5.247 30.152 PORSCHE 565 0 565 RENAULT 76.931 8.908 85.839 SEAT 10.383 0 10.383 SKODA 21.340 0 21.340 SMART 35 0 35 SSANGYONG 222 174 396 SUBARU 1.471 0 1.471 SUZUKI 2.878 0 2.878 TOYOTA 30.819 3.159 33.978 VOLKSWAGEN 49.749 17.085 66.834 VOLVO 5.943 0 5.943 TOPLAM 486.321 134.616 620.937



