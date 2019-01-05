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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018'de yüzde 35 daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,06 daralarak 620 bin 937 oldu- Söz konusu dönemde otomobil satışlarında yüzde 33, hafif ticari araç satışlarında da yüzde 42'lik azalış yaşandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:15
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018'de yüzde 35 daraldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,06 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35,06 gerileyerek 620 bin 937 oldu. Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı.

2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32,71 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç satışları, yüzde 42,33 gerileyerek 134 bin 616 olarak gerçekleşti.


- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı aralıkta yüzde 43 geriledi


Geçen yılın aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 42,96'lık gerilemeyle 77 bin 706 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu pazar, 2017'nin aralık ayında 136 bin 240 adetlik satış gerçekleştirmişti.

Geçen yılın aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 azalışla 60 bin 843, hafif ticari araç pazarı yüzde 53,86 gerilemeyle 16 bin 863 oldu.


- 2018 yılında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,09’a geriledi


Geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 32,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 34,6 azalış izlendi. 2018 yılında 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,84 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193 bin 733 adetle sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,09’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,15’e yükseldi.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,4’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay ve 275 bin 576 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50,7 pay ve 246 bin 414 adetle yine Sedan otomobiller oldu.

Söz konusu dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,44 pay ve 92 bin 125 adet ile van ulaşırken, bunu yüzde 12,34 pay ve 16 bin 608 ile kamyonet, yüzde 10,79 pay ve 14 bin 521 ile pick-up ve yüzde 8,44 pay ve 11 bin 362 adetle minibüs takip etti.


- Tablo


Geçen yıl markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
ALFA ROMEO2030203
ASTON MARTIN16016
AUDI13.295013.295
BENTLEY10010
BMW12.728012.728
CITROEN7.6694.63312.302
DACIA26.1933.72529.918
DS2360236
FERRARI18018
FIAT41.66828.39070.058
FORD23.74841.68065.428
HONDA28.661028.661
HYUNDAI32.0091.49333.502
INFINITI18018
ISUZU02.2382.238
IVECO01.5981.598
JAGUAR2200220
JEEP2.43002.430
KARSAN0960960
KIA7.6941.9479.641
LAMBORGHINI303
LAND ROVER1.24801.248
LEXUS56056
MASERATI55055
MAZDA1.00501.005
MERCEDES-BENZ14.4457.99322.438
MINI1.37301.373
MITSUBISHI5143.6454.159
NISSAN24.6051.74126.346
OPEL20.960020.960
PEUGEOT24.9055.24730.152
PORSCHE5650565
RENAULT76.9318.90885.839
SEAT10.383010.383
SKODA21.340021.340
SMART35035
SSANGYONG222174396
SUBARU1.47101.471
SUZUKI2.87802.878
TOYOTA30.8193.15933.978
VOLKSWAGEN49.74917.08566.834
VOLVO5.94305.943
TOPLAM486.321134.616620.937



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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:15
  1. ODD

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