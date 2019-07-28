0553 313 94 23

Otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile karşı yönden gelmekte olan hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

28 Temmuz 2019 Pazar 02:57
Otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile karşı yönden gelmekte olan hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişiden ikisi yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü ise hayatını kaybetti.


Kaza gece yarısı saat 01:00 sularında Orhangazi-İznik karayolunda Orhangazi’ye bağlı Üreğil mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Demirtaş (24) idaresindeki 34 BCD 253 plakalı otomobil İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelmekte olan Sabri Balta (56) idaresindeki 16 H 0696 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya dönerken, otomobil ve hafif ticari araç yoldan savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Sinan Demirtaş ile yanında yolcu olarak bulunan Turgay Demirtaş (36) yaralandı. Hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta ise araç içinde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içindeki yaralıları araçlardan çıkararak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Sağlık ekipleri Hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayı haber alan Sabri Balta’nın oğlu ve diğer yakınları ise kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu. Otomobilde bulunan bir kadın ise kazayı yara almadan atlatırken, kazada ölen Sabri Balta’nın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 02:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da siyasi süreç Hafter'in Trablus'tan çekilmesine bağlı
    1. Libya'da siyasi süreç Hafter'in..
    2. Otomobil ve hafif ticari araç kafa..
    3. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar..
    4. Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87..
    5. Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları..
    6. Erbil saldırısı faillerinden birinin..
    7. Guatemala'da ABD ile imzalanan..
    8. Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç..
    9. Şok iddia: 2 çocuk annesi Uygur Türkü..
    10. Haluk Levent'ten "kelebek çocuk"..
    11. Gazze'de işgalin acılarını anlatan..
    12. Yemen hükümetinden Husilerin "zorunlu..
    13. Sol Kemalist medyadan provokasyon:..
    14. Devrekliler, Edip Akbayram konseri ile..
    15. Erbil'deki saldırının faillerinden..
    16. Kaza yapan otomobildeki yaralıları..
    17. İsrail polisinden yıkım politikasını..
    18. Sapanca Gölü’ndeki aramalara ara..
    19. Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde..
    20. Başkent’te göçmen kaçakçılarına..
    21. 14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali
    22. Şehit aileleri ve gaziler, Vali..
    23. Vali Pehliva,n Dede Korkut’un İzinde..
    24. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    26. "Uluslararası Tulum ve Müzik..
    27. Dede Korkut Şölenleri herfene ile..
    28. Başkent'te göçmen kaçakçılığı uygulaması
    29. GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2019
    30. 1 aydır tatil yapan İmamoğlu: Çok..
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    Tüm dünya alarma geçti! İran resmen açıkladı: Füzeyi ateşledik
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Türkiye ve Rusya'dan bir ortak üretim hamlesi daha!
    Türkiye ve Rusya'dan bir ortak üretim hamlesi daha!
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim