Otomobil üreticilerini karamsarlık bastı
Almanya’da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faizler, ekonomide durgunluğa neden oldu. Otomobil satışı düştü, üreticiler karamsar.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, Alman otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin gelecek aylara ilişkin iş beklentileri kötüleşti. Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi, eksi 48 puandan eksi 75 puana geriledi.
Ifo, "Otomobil üreticilerinin neredeyse yarısı, ağustosta üretimin önünde bir engel olarak sipariş eksikliğinden şikâyet etti. Bununla birlikte üreticilerin sipariş defterleri hâlâ 6 ayı kapsayabilecek kadar dolu" denildi. Ifo uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı otomobil tedarikçilerinin mevcut durumdan memnun olduklarını belirtti. BERLİN
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