Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-İnegöl Karayolu Çatalalıç mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan 34 FV 8135 plakalı araç sürücüsü Bahri Çakır, Çatalalıç mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan araçta, araç sürücüsü Bahri Çakır ve Zühre Özbaş yaralandı. Yaralılar, Domaniç 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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