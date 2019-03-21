0553 313 94 23

Otomobil tutkunu kanser hastası minik için yüzlerce otomobilden konvoy oluşturuldu

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Azat Akgüç’ün otomobillere olan tutkusu Büyük Aile Garajı Derneğini harekete geçirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:42
Otomobil tutkunu kanser hastası minik için yüzlerce otomobilden konvoy oluşturuldu

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Azat Akgüç’ün otomobillere olan tutkusu Büyük Aile Garajı Derneğini harekete geçirdi. Minik Azat için yüzlerce otomobil sahibi bir araya gelerek konvoy oluşturdu. Gireceği zorlu ameliyat öncesi Konvoyla İstanbul’u gezen Azat’ın mutluluğu isegörülmeye değerdi.


İstanbul’da uzun süredir kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Azat Akgüç’ün otomobillere olan tutkusu yüzlerce otomobil sahibini bir araya getirdi. Çapa Tıp Fakültesi’ndetedavisi devam eden minik Azat için Büyük Aile Garajı Derneği özel bir sürpriz hazırladı.


Gireceği zorlu ameliyat öncesi Azat’a destekolmak isteyen yüzlercekişi, otomobilini alıp Bağcılar Mahmutbey Mahallesin’de toplandı.Kilometrelerce uzunluğa ulaşan araç konvoyuyla İstanbul’u turlayan Azat, kendi için hazırlanan sürprizle moral topladı.


Mutluluğunu annesiyle paylaşan Azat Akgüç," Anne ben ünlü oldum, herkes beni çekiyor. Çok mutluyum"diyerek sevincini ifade etti.


Azat için bir araya geldiler


Azat’ınaraçları çok sevdiğini öğrenenAli Dikmen isimli vatandaş etkinliğe katılarak Azat’ı omzunda taşıdı. Etkinliği çok anlamlı bulduğunu ifade eden Dikmen,"Kanser hastası olan kardeşimiz arabaları seviyormuş bizde onun için bir güzellik yaptık. Bu kadar arkadaş bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da Nevruz Bayramı tatilinde trafik kazaları 77 can aldı
    1. İran'da Nevruz Bayramı tatilinde..
    2. "İndirimin ikinci kez uzatılması, tüm..
    3. Aydın'da ölü caretta caretta sahile..
    4. İzmirliler hafta sonu voleybola doyacak
    5. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli..
    6. AK Parti Adayı Uysal, KESDER’den..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu..
    8. SADEP projesi vatandaş odaklı en iyi 3..
    9. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    10. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    11. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    12. Hükümlüler fidanları toprakla..
    13. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    14. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    15. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    16. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    17. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    18. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    19. "Dijitalleşme artık kalkınma..
    20. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    21. Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti
    22. Yeşilyurt Çınar ile markalaştı
    23. Down sendromlular gönüllerince eğlendi
    24. Depremzedeye kira yardımı müjdesi
    25. İzmir'de Kadınlar Kupa Voley heyecanı
    26. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    27. Malatya’da Türk Dış Politikası..
    28. Manisa BBSK’da keyifler yerinde
    29. Togar: “Biz çözümün parçalarıyız”
    30. Bakan Yardımcısından Gülüç’e Millet..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!