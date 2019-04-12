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Otomobil tutkunu kanser hastası minik Azat için anlamlı gece

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki otomobil tutkunu olan minik Azat için ailesi Yenikapı’da moral amaçlı eğlence düzenledi.

12 Nisan 2019 Cuma 22:47
Otomobil tutkunu kanser hastası minik Azat için anlamlı gece

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 9 yaşındaki otomobil tutkunu olan minik Azat için ailesi Yenikapı’da moral amaçlı eğlence düzenledi.Sevdiği arabalardan yükselen şarkılara eşlik edip oynayan Azat’ın mutluluğu görülmeye değerdi.


Geçtiğimiz günlerde otomobil tutkunu olan 9 yaşındaki Azat için Büyük Aile Garajı Derneği sürpriz hazırlamış ve gireceği ameliyat öncesi moral amaçlı konvoy oluşturmuştu. 4 yıldır kanserle mücadele eden minik Azat, geçtiğimiz çarşamba günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinden ameliyat oldu. Tek gözünü kaybeden 3’üncü sınıf öğrencisi Azat’ın ameliyatı başarılı geçti ve her geçen gün sağlığı daha da iyiye gidiyor. Otomobil tutkunu olan Azat’a destek olmak için aile fertleri ve arkadaşları Yenikapı’da bir araya geldi. Sevdiği arabalardan yükselen şarkılara eşlik edip oynayan Azat’ın mutluluğu görülmeye değerdi.



“Tedavi çok başarılı geçti”


Tedavi sürecinin çok güzel geçtiğini belirten Azat’ın babası Süleyman Akgüç, “Arkadaşlar bir etkinlik düzenlemişler, Azat’ın morali daha güzel olsun, moral olsun diye. Tedavi de çok başarılı geçti. Ameliyatı yapan doktorlar özellikle Yetkin hoca, Ahmet Saraç, Harun hocadan Cerrahpaşa’da emeği geçen herkesten Allah razı olsun, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Bizim burada toplanmamız Azat’a çok iyi moral oldu, iyi geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bu yağmura rağmen geldiler, etkinlikte bulundular hepsine teşekkür ediyorum” dedi.



“Kendimi çok iyi hissediyorum”


Her geçen gün tedavinin iyiye gittiğini ifade eden Azat ise, “Kendimi çok iyi hissediyorum, her geçen gün daha iyi oluyorum. Ameliyattan sonra çok iyi oldum. Daha iyiyim şimdi” diye konuştu.


Minin Azat’ın kemoterapi süreci bir süre daha devam edecek.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 22:47
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