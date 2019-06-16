0553 313 94 23

Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu

Kocaeli’de bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde “AUTOFEST’’ adı altında düzenlenen otomobil festivalinde klasik otomobillerden off-road aracına, ralli aracından motosiklete yüzlerce araç ziyarete açıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 14:51
Otomobil tutkunları bu festivalde buluştu

Kocaeli’de bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde “AUTOFEST’’ adı altında düzenlenen otomobil festivalinde klasik otomobillerden off-road aracına, ralli aracından motosiklete yüzlerce araç ziyarete açıldı.


Otomobil, ralli, off-road ve motosiklet tutkunları Kocaeli’deki festivalde bir araya geldi. İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen “AUTOFEST’’ festivali, AVM’nin otopark alanında dün başladı. 2 gün süren festivalde farklı özelliklerdeki 200’den fazla araç vatandaşların ziyaretine açıldı. Klasik arabalardan off-road araçlarına, motosikletlerden ralli araçlarına birçok farklı model ve özellikteki araç festivalde yerini aldı. Festivali ziyaret eden vatandaşlar, ilk defa gördükleri araçlarla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Araç sahiplerinden bilgiler alan vatandaşlar, düzenlenen çeşitli etkinliklerle de eğlenme fırsatı yakaladı.


Araçları inceleyen inceleyen ziyaretçiler, en çok klasik arabaların ilgilerini çektiğini ifade ettiler. 1962 model klasik otomobili ile festivale katılan Hilal Şahinarslan Yaren ise, vatandaşların festivalde klasik arabalara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “İnsanların zaten klasik arabalara karşı ilgisi çok fazla. Özellikle bu tarz araçlar insanların ilgisini çekiyor. Aracı gören insanlar özel günler için kiralamak istiyorlar. Çok güzel ilgi görüyoruz. Böyle güzel bir festival olduğunu duyunca hemen katılma kararı aldık. Araçlarımızla birlikte katıldık, çok eğleniyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:51
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadası’nda kamyonet takla attı, 1 yaralı
    1. Kuşadası’nda kamyonet takla attı, 1..
    2. Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde..
    3. Sınava giren siyam ikizleriyle yapılan..
    4. Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı..
    5. Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
    6. 30 bin meyve ağacı kesildi
    7. Yılanların dansı görüntülendi
    8. Babalar Günü’nde mezarlıklarda anlamlı..
    9. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    10. Şırnak’ta etkisiz hale getirilen..
    11. AA muhabirine İEKO'dan ödül
    12. Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve..
    13. Eskişehir’deki trafik kazaları..
    14. Neden kilo veremiyorsunuz? İşte, kilo..
    15. Kestiği ağaçtan düşen şahıs hayatını..
    16. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    17. Polisler zamanla yarıştı! Son anda...
    18. Kamışlı’daki yangın Nusaybin..
    19. Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi..
    20. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA..
    21. Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına..
    22. Babalar Günü’nün en acılı babası
    23. Eğitim Bir- Sen eğitim yılını..
    24. Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki..
    25. Bursa’da yağış uyarısı
    26. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    27. Fenerbahçe’de gerçekleşen Olağan Mali..
    28. "Hurda araçta ÖTV indiriminin..
    29. Bahçeli’ye çelme, İmamoğlu’na destek!..
    30. Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor