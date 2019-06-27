0553 313 94 23

Otomobil trafik levhasına çarptı; 1 ölü 5 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 20:48
Otomobil trafik levhasına çarptı; 1 ölü 5 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.


Kaza Didim-Söke karayolu Dalyan Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim-Söke karayolunda seyir halinde olan C.B. yönetimindeki 09 SR 392 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan trafik levhasına çarptı.


Kaza sonucu araç sürücü C.B. ile araçtayolcu olarak bulunan S.B., S.B., H.N.B., M.S.B veE.N.B.yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç içerisinde yolculardan 73 yaşındaki M B ise olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 20:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı!
    1. Esed rejiminden Türk gözlem noktasına..
    2. Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
    3. ABD Yüksek Mahkemesi "vatandaşlık..
    4. Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif!..
    5. Basketbolda maçın ardından
    6. DÜZELTME - "Türkiye Turizm Geliştirme..
    7. Akbank 37. Günümüz Sanatçıları Ödülü..
    8. Mersin Cezaevi’nden akıl almaz firar
    9. Küresel insani yardım kuruluşlarından..
    10. Türk ve İslam Eserleri Müzesi..
    11. Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla..
    12. Sedat Kılınç adaylıktan çekildi
    13. Hasan Sağındık'tan sol destekçisi..
    14. Kadınlar EuroBasket 2019: Türkiye: 54..
    15. Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa..
    16. Müzik öğretmenleri korosu
    17. Twitter, kuralları ihlal eden..
    18. Kuyuya düşen fil yavrusu 18 saatte..
    19. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019..
    20. Pecs Belediyesi yetkilileri Kütahya’da
    21. Sinan Güler'den anlamlı ziyaret
    22. Sırtına saplanan bıçakla hastaneye..
    23. Dünya boksunda olağanüstü kongre kararı
    24. Kerkük’te art arda 2 patlama: en az 24..
    25. TBMM Başkanı Şentop’un yurtdışı..
    26. İZTO’da ABD Ticaret Müsteşarlığının..
    27. Sergen Yalçın'dan UEFA Avrupa Ligi..
    28. Türkiye Turizm Geliştirme ve Tanıtım..
    29. Kraliçe Elizabeth, 2003’ten buyana ilk..
    30. HDP’li başkandan skandal karar! Şehit..
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    CHP’li azgınlar iyiden iyiye kudurdu! Cumhurbaşkanına ağza alınmayacak küfürler
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!