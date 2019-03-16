Otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi: 3 yaralı Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ahmet Hakan Erbaş (20) yönetimindeki 19 AAE 409 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay Tök ve Şaziye Tök yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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