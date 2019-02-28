Otomobil tırla direk arasında kaldı: 1’i çocuk 4 yaralı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir tırla direk arasında sıkışan otomobildeki 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir tırla direk arasında sıkışan otomobildeki 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolu TEM otoyolu kavşağında meydana geldi. Akyazı’dan Adapazarı yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 NG 469 plakalı tır, otoyoldan çıkan 34 ES 3870 plakalı otomobile çarptı. Tırın sürüklediği otomobil refüjdeki direğe çarptı. Tırla direk arasında ezilen otomobildeki 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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