Otomobil tırın dorsesine çarptı: 3 yaralı Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otomobilin tır dorsesine arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir otomobilin tır dorsesine arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Durucasu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ali Demir yönetimindeki 41 PE 226 plakalı tıra Salim Akkaya yönetimindeki 35 CPK 98 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve ön koltukta oturan Ayşe Akkaya isimli yolcu araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler itfaiye ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Belediyesi Kaza Kırım ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralılar araç içerisinden çıkarıldı. Kazayı araçta bulunan engelli Kemal Akkaya’da hafif yaralı olarak atlattı.

Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralılardan Ayşe Akkaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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