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Otomobil tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpan araç sürücüsü ve yanında bulunan iki kişi yaralandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:19
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 3 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpan araç sürücüsü ve yanında bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan 57 yaşındaki Gürsel Barın idaresindeki 35 AGP 055 plakalı araç, aynı yönde seyreden Mehmet Cuma Berber idaresindeki 31 K 5420 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 35 AGP 055 plakalı araç içerisinde sıkışan şoför Gürsel Barın(57) ve oğlu Kazım Barın’ı(26) sıkıştığı yerden kurtardı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Gürsel Barın(57) ve oğlu Kazım Barın(26), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, araç içerisinde bulunan 26 yaşındaki Uğur Aracı’da yaralanırken, tır sürücüsü Mehmet Cuma Berber kazadan yara almadan kurtuldu.


Kula Devlet Hastanesinde ilk tedavileri yapılan ağır yaralılardan şoför Gürsel Barın, Salihli Devlet Hastanesi’nesevk edildi.


Kaza dolayısıyla İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikameti, bir süre trafiğe kapalı kalırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı.


Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:19
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