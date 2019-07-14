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Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda ilerleyen bir otomobilin, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:49
Otomobil, TEM’de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda ilerleyen bir otomobilin, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.


Kaza, TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Berk Odabaşı idaresindeki 34 AIJ 45 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Aracının lastiğinin patladığını fark eden sürücü Odabaşı, Bolu Dağı Tüneli’ne 500 metre kala aracını emniyet şeridine çekti. Odabaşı’nın lastiğini değiştirmek için yardım beklediği sırada, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Zengin idaresindeki 34 RY 7289 plakalı otomobil hızla park halindeki Odabaşı’nın aracına çarptı.


Kazada, sürücü Berk Odabaşı ve araçta bulunan Yurdaşen Kalafat, Dudu Odabaşı ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ile diğer araçta bulunan Rukiye Zengin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:49
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