Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Batkın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden R.G. yönetimindeki 59 AS 747 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü R.G. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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