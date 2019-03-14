Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.14 Mart 2019 Perşembe 12:58
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Batkın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden R.G. yönetimindeki 59 AS 747 plakalı otomobil, kaygan zeminde kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü R.G. Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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