0553 313 94 23

Otomobil tamiri için tekel bayisini soydular

Adana’da 4 kişi, otomobil tamiri için girdikleri tekel bayisinden 30 bin lira değerinde 125 şişe içki ve 488 paket sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:01
Otomobil tamiri için tekel bayisini soydular

Adana’da 4 kişi, otomobil tamiri için girdikleri tekel bayisinden 30 bin lira değerinde 125 şişe içki ve 488 paket sigara çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden hırsızlıktan suç kaydı bulunan Ahmet Ş., Fahrretin L., Murat B. ile Servet İ., gece saatlerinde Onur Gök’e ait tekel bayisine girdi. 4 kişi büfede bulunan çeşitli markalardaki 125 şişe içki ve 488 paket sigarayı çalarak arabaya yükledi. Büfeden 30 bin liralık ürün çalan 4 kişi kasada bulunan bin lira nakit parayı da alıp kayıplara karıştı.


Mahallede bulunan bir görgü tanığı polisi arayarak ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, şahıslar çaldıkları ürünleri Fahrettin L.’nin annesinin evine gizledi. Polis yaptığı çalışma sonucunda şüphelileri içinde bulundukları otomobilde yakaladı. Polis otomobilde yaptığı aramada 1 şişe viski buldu. Hırsızlık dedektifleri çalışmasına devam edince çalınan içki ve sigaraları evde buldu. Sigara ve içkiler sahibine teslim edildi.


Gözaltına alınan zanlılardan Fahrettin L.’nin, “Trafik kazası yapmıştık. Borcumuzu ödemek için çaldık” diye ifade verdiği öğrenilirken, diğer zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hayat Kimya ofisini yeniledi
    1. Hayat Kimya ofisini yeniledi
    2. Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir..
    3. Sahipsiz hayvanlar Büyükşehir..
    4. Başkan Bıyık’tan hasta ziyaretleri
    5. BAYSEM öğrencileri yıl sonu..
    6. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    7. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    8. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    9. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    10. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    11. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    12. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    13. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    14. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    15. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    16. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    17. Kümes hayvancılığı üretimi
    18. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    19. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    20. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    21. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    22. Asya borsaları
    23. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    24. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    25. Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız..
    26. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    27. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali..
    28. Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor
    29. Anadolu’dan yüzde 70 daha ucuza..
    30. (Özel) Ege’de yakalanan düzensiz..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı