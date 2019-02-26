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Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir tamirhanede bulunan otomobil, tamir esnasında bir anda alev alarak yandı.

26 Şubat 2019 Salı 16:35
Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir tamirhanede bulunan otomobil, tamir esnasında bir anda alev alarak yandı. Yangın sonucu hem otomobil hem tamirhane kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde bir oto tamirhanesine bırakılan Özkan Canoğlu’na ait 57 DL 171 plakalı otomobil tamir edildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tamirhaneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile ve içinde bulunduğu tamirhaneye müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken hem otomobil hem tamirhane kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:35
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