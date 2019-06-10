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Otomobil takla attı:6 yaralı

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10 Haziran 2019 Pazartesi 18:31
Otomobil takla attı:6 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre kaza Erzincan-Sivas karayolu Zara ilçesi sınırlarında meydan geldi. Erzincan istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Ö.M idaresindeki 16 Z 1334 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan Ö.M, Z.E.K, N.D, A.T, S.K ve M.E.K yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar tedavi edilmek üzere İmranlı devlet hastanesine kaldırdı. Yaralıların salık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 18:31
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