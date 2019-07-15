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Otomobil takla attı! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde bir otomobilin takla atması sonucu 2 'si çocuk 5 kişi yaralandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
Otomobil takla attı! Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Ümit K. İdaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeniçağa Gişeleri mevkisinde yoldan çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:19
  1. Ankara
  2. Anadolu Otoyolu
  3. ankara istikameti
  4. 112 sağlık ekipleri
  5. Yeniçağa Gişeleri mevkisi
  6. polis ekipleri

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