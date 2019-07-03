Otomobil takla attı, sürücü yaralı kurtuldu
Hatay’ın Payas ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:34
Hatay’ın Payas ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu yaşanan kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu’nun Payas-Dörtyol arasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 P 8776 plakalı Halil Erol yönetimindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Halil Erol hafif şekilde yaralandı. Vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkartılan Erol, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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