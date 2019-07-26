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Otomobil takla attı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla attı, kazada 4 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 01:32
Otomobil takla attı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil takla attı, kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesi İpekyol Bulvarı yolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Mehmet K., idaresindeki 01 ZZ 343 plakalı otomobil, köprülü kavşak çalışmasının yapıldığı alanda yol ortasına konulan beton bariyerlerine çarparak takla attı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 01:32
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