Otomobil takla attı: 4 yaralı Malatya-Adıyaman karayolunda bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman karayolunda bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Malatya-Adıyaman karayolu üzeri Karanlıkdere mevkinde A.M. (49) idaresindeki 06 AY 4651 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunanM.M. (46), M.M. (13) ve F.M. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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