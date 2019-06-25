Otomobil takla attı: 3 yaralı Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’ndeki Yeşilvadi Yolu’nda bir otomobil takla attı.

Gaziantep’in Şahinbey İlçesi’ndeki Yeşilvadi Yolu’nda bir otomobil takla attı. Kazada, biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilvadi yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Viraja sert bir şekilde giren otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Çarpmanın ardından takla atan araçta bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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