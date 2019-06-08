Otomobil takla attı: 2 yaralı Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi’nde meydana gelen kazada, V.K (19) yönetimindeki 46 PA 843 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan S.A. (17) yaralandı.

Yaralılar kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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