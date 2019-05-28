Otomobil takla atıp karşı şeride geçti: 1 yaralı Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti.

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Salkımtaş idaresindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, Karabük’ten Ankara istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sürücü Salkımtaş sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.