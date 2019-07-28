Otomobil takla atarak devrildi: 4 yaralı Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobil takla atarak şarampole ters devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen otomobil takla atarak şarampole ters devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolu Yukarı Mahmutlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mümin B.idaresindeki 55 GA 985 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce takla atan otomobil şarampole ters devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile birlikte F.B, B.B. ve B.B. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.