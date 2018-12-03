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Otomobil sürücüsü, tartıştığı otobüs şoförünü vurdu

Fatih'te bir otomobil sürücüsü, park yeri için tartıştığı özel halk otobüsü şoförünü silahla vurarak yaraladı

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:59
Otomobil sürücüsü, tartıştığı otobüs şoförünü vurdu

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir otomobil sürücüsü, park yeri için tartıştığı özel halk otobüsü şoförünü silahla vurarak yaraladı.

Dervişali Mahallesi Draman Caddesi'nde kullandığı 34 GA 9243 plakalı özel halk otobüsünü park etmeye çalışan Halim Uzel, bu sırada aynı yerde park eden 34 RD 9330 plakalı otomobil sürücüsüyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobil sürücüsü yanındaki silahla Halim Uzel'e ateş ederek, ayağından yaraladı.

Daha sonra aracına binen otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Yaralı Uzel ise ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheliyi yakalamak için bölgede arama başlattı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:59
  1. Fatih
  2. özel halk otobüsü
  3. silahlı yaralama

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