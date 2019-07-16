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Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu.

16 Temmuz 2019 Salı 10:08
Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Akhan Mahallesi Barlan mevkiinde sabah saatlerinde koyunlarını otlatan bir çoban, sulama kanalının içinde bir otomobil görüp durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin su içinde yan şekilde bulunan 20 R 0667 plakalı otomobilde yaptıkları incelemede 2 kişinin cesedi bulundu.


Otomobili halata bağlayan ekipler, içi suyla dolan otomobilin içindeki sürücü Ramazan Sözer (53) ile arkadaşı Yusuf Özer’in (45) cansız bedenlerini çıkardı. Çekiciyle kanaldan çıkarılan otomobilin içerisinden alkol şişesi ve piknik malzemeleri bulundu. Otomobildekilerin piknik dönüşü geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kaza yapıp kanala düştükleri öne sürüldü.


Kazada ölen 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:08
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