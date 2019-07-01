Otomobil su kanalına uçtu Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte su kanalına uçtu.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle birlikte su kanalına uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde Z.D. idaresindeki 27 F 8770 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mahalleden geçmekte olan DSİ’ye ait olan Hayıtlı su kanalına uçtu. Olayı gören vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından il müdahale yapıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmek istemedi. Kanala düşen otomobil yapılan incelemelerin ardından iş makinesi ile kanaldan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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