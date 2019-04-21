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Otomobil severler piknikte bir araya geldi

Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan otomobil severler, İstanbul’da düzenlenen piknik programında bir araya geldi.

21 Nisan 2019 Pazar 12:54
Otomobil severler piknikte bir araya geldi

Türkiye’nin farklı yerlerinde bulunan otomobil severler, İstanbul’da düzenlenen piknik programında bir araya geldi. Piknikte doyasıya eğlenen otomobil tutkunları araç modifikasyonu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan otomobil severler, Sultangazi Kent Ormanı’nda düzenlenen piknikte programında buluştu. 81 ilden 100 otomobil severin araçlarıyla katıldığıetkinlikte, araç modifikasyonu hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Otomobil severler, eğlence ve piknik programları ile dostluk bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.



“Amacımız burada dostluk buluşmasıydı”


Grup Temsilcisi Erdem Dertsiz, toplanma amaçlarını belirterek “Burada dört grubun toplanması ile bir araya geldik. Golf Make Up Turkiye, Golf Family, Glof 7 Club ve Jetta Gruplarından arkadaşlarımız Türkiye’nin her yerinden geldiler. Toplantımıza kahvaltı organizasyonuyla başladık. Arkasından mangal yapıp organizasyonumuzu bitireceğiz. Amacımız burada dostluk buluşmasıydı. Araçlarımız hakkında bilgi alışverişi yapmak ve araçlarımızın ekstra özellikleri hakkında konuşmak için toplandık. Amacımız dostluk buluşması. Bu dördüncü buluşmamız. Dördünce geleneksel toplanmamız aynı gruplarla. Modifiye aşkı bir tutku aslında araç tutkusu. Bizim araçlarımız piyasada egzoz şeklinde dolaşan araçlar değil. Daha çok iç aksamları, farları, özel olarak yapılmış araçlar modifiye aşkı da içerden gelen bir şey” şeklinde konuştu.



“Gerçekten çok sıcak bir ortam var”


Sakarya’dan katılan Mehmet Karaman, “Ben Sakarya’dan katılıyorum. Arkadaşlığı, dostluğu burada yaşamak için geldim. Gerçekten çok sıcak bir ortam var. Burada arkadaşlar ile birlikte bilgi alışverişi yaptık. Araçlarımız hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Ortam çok güzel her şey güzel burada” dedi.


Organizasyon daha sonra mangal partisi ve sohbet daveti ile devam etti.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 12:54
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