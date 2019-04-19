Otomobil şarampole yuvarlandı Adıyaman Çelikhan Malatya Karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman Çelikhan Malatya Karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Öztürk’ün kullandığı 02 AAP 008 plakalı otomobilin Gölbağı Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Öztürk ve yanında bulunan Mehmet Eren Kaplan yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.