0553 313 94 23

İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı! 3 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinin Sabuncubeli mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi, yaşamını yitirdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:23
İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı! 3 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sabuncubeli mevkiinde meydana geldi. Abdurrahman Karadağ, bağ evinden dönerken yönetimindeki 35 AC 6030 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti.

Otomobil, şarampole devrildi. Bir süre sonra bölgeden geçen başka bir otomobilin sürücüsü kazayı fark edip, AKS, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine gelen AKS ekiplerinin çalışmasıyla, kaza yapan otomobildeki sürücü Karadağ, annesi Fadile Karadağ (70) ve teyzesi Zehra Atay (53) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Fadile Karadağ ve Zehra Atay'ın hayatını kaybettiğini, sürücü Karadağ'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Karadağ da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:23
  1. İzmir
  2. Bornova ilçesi
  3. Trafik kazası
  4. Otomobil şarampole yuvarlandı
  5. 3 kişi öldü
  6. feci kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya’dan İsrailli sporculara yasak
    1. Malezya’dan İsrailli sporculara yasak
    2. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
    3. Kiraya verdiği evin içini görünce şoke..
    4. Kocaeli AK Parti ilçe belediye başkan..
    5. İlkokul öğretmeni, aracında göğsünden..
    6. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    7. Otomobil şarampole yuvarlandı! 3 kişi..
    8. Arsal'daki Suriyeli mültecilerin kış..
    9. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı!
    11. Mustafa Karahasanoğlu Başkent’e..
    12. Fatih'te feci kaza! Trafik durma..
    13. Film gibi olay! Kalpazan kendini..
    14. Paris'te patlama
    15. Karlıova'da dondurucu soğuklar
    16. Engelli kadına cinsel istismar sanığı..
    17. Engelli genç yaşamını çocuklara adadı
    18. Müjdat Gezen'den yalanlar silsilesi!
    19. HÜDA PAR 2019 yerel seçimlere..
    20. PKK'nın hamile kadını infazı, terörist..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm