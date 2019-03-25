Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı Manavgat’ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Manavgat’ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki İbrahim C.’nin kullandığı 07 LHZ 34 plakalı otomobil, Total kavşağı yakınlarında köprülü kavşak çalışması nedeniyle yolun ortasına konulan uyarı levhasına çarptıktan sonra sağ tarafa şarampole uçtu. 6 metrelik şarampole uçarak ters dönen aracın sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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