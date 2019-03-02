Otomobil şarampole uçtu, nişanlı çift ölümden döndü Ankara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada nişanlı çift yaralandı.

Ankara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada nişanlı çift yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Kınık mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa’ya doğru seyir halinde olan Emre T. idaresindeki 40 LF 222 plakalı otomobil ıslak zeminde kontrolden çıktı. Araç yolun sağındaki demir bariyerleri aşarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile nişanlısı Fatmanur C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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