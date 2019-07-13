0553 313 94 23

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:50
Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kuzey çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 23 FL 149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direği yerinden sökerek sürükleyen otomobil, ardından şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 22:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fahrettin Altun, vatandaşları 15 Temmuz etkinliğine davet etti
    1. Fahrettin Altun, vatandaşları 15..
    2. Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
    3. Paintball Türkiye Şampiyonası
    4. Yamaç paraşütü yere çakıldı, pilotu..
    5. İsmail Kılıçarslan'dan Alparslan..
    6. Muğla jandarmasından ‘Huzur, Güven’..
    7. İslami Cihad'dan "İsrail saldırılarına..
    8. Operasyon devam ediyor: 3 PKK'lı..
    9. Jandarma, kiralık aracın GPS’inden..
    10. Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale..
    11. Burhan Kuzu: Kemal Bey'e bir şeyler..
    12. MSB: "Van-Çaldıran’da devam eden..
    13. Rektör Uzun’un 15 Temmuz mesajı
    14. Rusya'dan S-400 açıklaması: Modern..
    15. Başkan Güder’den 15 Temmuz Demokrasi..
    16. 15 Temmuz’da Malatya’da belediye..
    17. Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden..
    18. Serinlemek için baraja giren 3 çocuk..
    19. Rusya ile Almanya bilimsel..
    20. Fatih Erbakan’dan kritik uyarı: Para..
    21. Genç girişimci Onur Şahan yerli ve..
    22. Osmaniye’de dolu yağışı etkili oldu
    23. Milli atlet Necati Er, rekor kırarak..
    24. Rektör Aydın: "Bize düşen görev, 15..
    25. Rumlardan küstah çıkış! Yine 'hayır'..
    26. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    27. Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
    28. 30 gündür yoldalar! Erdoğan ofisinde..
    29. GÜNCELLEME - Adana'da minibüs..
    30. Sudan'da "3 Haziran olayları"nın..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da