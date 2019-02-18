Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı Bingöl’de birotomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Bingöl’de birotomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Solhan Karayolu Çavuşlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Solhan istikametine seyir halinde olan 34 FY 3646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, şarampole uçtu. Kazada 2kişi yaralandı.

Yaralılar,ambulanslarlaBingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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