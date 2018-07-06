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Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında Sıtkı Yılmaz idaresindeki araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 17:13
Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Araçta bulunan üç kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Bartın karayolu Akmanlar mevkiinde meydana geldi.

Bartın istikametine seyir halindeki 40 yaşındaki Sıtkı Yılmaz idaresindeki 34 ZA 8581 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İHA'nın aktardığına göre, Kazayı fark eden diğer sürücüler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Otomobilin sürücüsü Bekir Sıtkı Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk müdahaleleri yapılan 17 yaşındaki Mustafa Berat Yılmaz, 22 yaşındaki Banu Yılmaz , 85 yaşındaki Havva Hız ve 54 yaşındaki Fatma Hız ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 85 yaşındaki Havva Hız ise doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Bekir Sıtkı Yılmaz'ın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Tedavileri süren diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 17:13
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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