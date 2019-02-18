Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Çınarlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şarköy’den Malkara istikametine seyreden Oğuz Ü. yönetimindeki 55 BAZ 09 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Özlem Ü. hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özlem Ü., tedavisinin ardından taburcu edildi.

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