Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü. Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Yaman Peynircilik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden İlker İşbilen (37) yönetimindeki 39 AK 004 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak iki şeridi ayıran su kanalına girdi.

Beton zemine çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü İşbilen ve Hakan Çelik (28) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.