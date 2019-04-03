0553 313 94 23

Otomobil şarampole düştü: 1’i çocuk 6 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek sokak aydınlatma direğine çarptı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 06:44
Otomobil şarampole düştü: 1’i çocuk 6 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray Akin Köy Yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma K. (37) idaresindeki 68 AAN 132 plakalı otomobil, Ortaköy istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ebru K. (22), Aziz Bayram Y. (19), A.M.Y. (12), M.C.Y. (13) ve E.K. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulanslara bindirilen 6 yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 06:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezayir'de "Buteflika'ya yakın iş adamı sorgulanmaya başlandı" iddiası
    1. Cezayir'de "Buteflika'ya yakın iş..
    2. CHP panikledi! Bu neyin korkusu böyle
    3. Venezuela’da flaş gelişme!..
    4. Fırtına diniyor, sağanak geliyor
    5. O ilçede seçime iptal kararı
    6. ABD'ye "yerel seçim" yanıtı
    7. Bursa'da feci kaza
    8. Tıra çarpan otomobilin sürücüsü araçta..
    9. Guaido’nun dokunulmazlığı kaldırıldı
    10. Otomobil şarampole düştü: 1’i çocuk 6..
    11. Hata yok sistematik hırsızlık var! O..
    12. Dolar düşecek! Dünya devlerinden peş..
    13. Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
    14. Bugün ortalığı ayağa kaldıran CHP..
    15. ABD'den 7 saat sonra bir F-35 kararı..
    16. Uysal'dan o iddialara yanıt
    17. Trump'tan Merkel'e: Sorumluluk alamıyor!
    18. Venezuela’da Guaido’nun dokunulmazlığı..
    19. YSK 7 ilçede oy sayım durdurma..
    20. Kassam Tugaylarından "esir İsrail..
    21. "Körfez krizi ancak müzakereyle..
    22. GÜNCELLEME - İstanbul'da 7 ilçede..
    23. YSK 7 ilçede oy sayım durdurma..
    24. Bartın’da secim kurulu başkanı ile..
    25. Muhtarlık seçimi bitti kavga..
    26. Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
    27. Kosova’da Miraç Kandili coşkusu
    28. İtiraz sonrası Bağcılar’da 1304 oy AK..
    29. İstanbul'da 7 ilçede yeniden sayım..
    30. Cezayir Cumhurbaşkanının istifa etmesi
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...
    Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! Seçimlerden önce...