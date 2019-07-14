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Otomobil şarampole devrildi

Adıyaman Çelikhan Karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:19
Otomobil şarampole devrildi

Adıyaman Çelikhan Karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, AdıyamanÇelikhan karayolu 25. kilometrede meydana geldi. İlkay Eroğlu yönetimindeki 02 FP 278 plakalı otomobil Adıyaman istikametinden Çelikhan istikametine giderken Koçali köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü İlkay Eroğlu ve Deniz Eroğlu hafif yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:19
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