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Seçim 2019 Sayfası

Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:48
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.


Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Organize Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan M.İ. (40) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunanO.İ. (14) ve E.İ. (6) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 09:48
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