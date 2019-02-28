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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:15
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kemallı Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Kemallı köyü istikametine seyir halinde olan 06 KA 3221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:15
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