Korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 57. kilometresinde seyir halindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazadai aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Erkan Akbaş (41) idaresindeki 38 JE 622 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrild Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Derya (34) ve çocukları Yusuf Baha (3) ile Hatice Şüheda Akbaş,(3) yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 yaşındaki Hatice Şüheda Akbaş Çay Devlet Hastanesi'nde, anne Derya Akbaş ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.