Otomobil refüje çarptı: 1yaralı ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaplı ile AkçakocaKarayolu üzerinde Akkayamevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi B. idaresindeki 67 LS 531 plakalı otomobil, Ereğli istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarpıp savruldu. Otomobil daha sonra sağ taraftaki refüje çıkarak durabildi. Kazada yan koltukta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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