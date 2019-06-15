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Otomobil otogarın çevre duvarına çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin otogarın çevre duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:09
Otomobil otogarın çevre duvarına çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin otogarın çevre duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Kenan G.’nin kullandığı 52 EC 168 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Otogarı ışıklarına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak otogarın çevre duvarına çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan Sudenaz G.(16) yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:09
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