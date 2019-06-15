Otomobil otogarın çevre duvarına çarptı: 1 yaralı Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin otogarın çevre duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin otogarın çevre duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Kenan G.’nin kullandığı 52 EC 168 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Otogarı ışıklarına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak otogarın çevre duvarına çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan Sudenaz G.(16) yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.