Otomobil önünde giden motosiklete çarptı: 1’i ağır 2 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Aşağıballık Mahallesi yolunda meydana gelen kaza otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Aşağıballık Mahallesi yolunda meydana gelen kaza otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağıballık Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Aşağıballık Mahallesi istikametinden İnegöl istikametine doğru seyir halinde olan Erdem B. idaresindeki 16 F 1824 plakalı otomobil, aynı şeritte İnegöl istikametine doğru giden Gökhan S.’nin kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Muhammed Resul E yaralandı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammed Resul E.’nin durumunun ağır olduğu sürücünün ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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